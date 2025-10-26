Sinner-Zverev che finale sarà? I numeri verso l’ultimo atto di Vienna

Jannik Sinner contro Alexander Zverev, testa di serie numero 1 contro testa di serie numero 2. Un evento che, a Vienna, si è verificato non tante volte, e ancor meno tra giocatori già campioni del torneo (Smith-Fibak 1979, Murray-Tsonga 2016). Il vincitore sarà in ogni caso l’unico in attività ad avercela fatta più volte, diventando comunque il nono a trionfare in più occasioni: gli altri sono Brian Gottfried (quattro, unico), Stan Smith, Goran Ivanisevic, Tommy Haas, Roger Federer, Ivan Ljubicic, Jurgen Melzer, Andy Murray (tutti due volte). Potrebbe essere Sinner il quarto giocatore a vincere il torneo senza perdere un set: ce l’hanno fatta Anders Jarryd nel 1990 (nome meno noto di altri, ma facente parte dell’onda svedese di quel tempo), Ivan Ljubicic nel 2005 e 2006 e Andrey Rublev nel 2020. 🔗 Leggi su Oasport.it

