Sinner vince Vienna e va sotto quota mille ecco perché adesso Alcaraz trema

Ilmessaggero.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha conquistato il titolo dell?ATP 500 di Vienna al termine di una battaglia durissima contro Alexander Zverev, superato dopo tre set e oltre due ore di gioco. Una partita di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

sinner vince vienna e va sotto quota mille ecco perch233 adesso alcaraz trema

© Ilmessaggero.it - Sinner vince Vienna e va sotto "quota mille", ecco perché adesso Alcaraz trema

Altri contenuti sullo stesso argomento

sinner vince vienna sottoSinner trionfa a Vienna: battuto Zverev in una finale epica, è il 4° titolo del 2025 - Applausi anche a Zverev, apparso in netta crescita e pronto a inserirsi nella lotta tra Sinner e Alcaraz (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it scrive

sinner vince vienna sottoSinner, obiettivo raggiunto a Vienna e svolta nella classifica: perché il sorpasso ad Alcaraz ora non è impossibile - Jannik Sinner ha conquistato il titolo dell’ATP 500 di Vienna al termine di una battaglia durissima contro Alexander Zverev, superato dopo tre set e oltre due ore di gioco. Da ilgazzettino.it

sinner vince vienna sottoSinner-Zverev diretta Atp Vienna: Jannik campione live - Con una rimonta da urlo, il numero due del mondo piega il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 3- Come scrive corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Vince Vienna Sotto