Sinner vince il torneo di Vienna Jannik batte Zverev al terzo set in una bellissima finale

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta il torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano si è imposto in tre set sul tedesco Zverev. 🔗 Leggi su Fanpage.it

