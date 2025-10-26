Sinner vince il torneo di Vienna Jannik batte Zverev al terzo set in una bellissima finale
Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta il torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano si è imposto in tre set sul tedesco Zverev. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Jannik Sinner vince per la 12esima volta consecutiva contro Alex De Minaur con il punteggio di 6-3 6-4 e come nel 2023, torna in finale a Vienna! 31esima finale della carriera per l'azzurro che con oggi ha chiuso la 20esima vittoria consecutiva sul veloce in
Paolo Bertolucci: "Contro Sinner solo cialtronismo. Gli italiani fino a due anni fa non sapevano cosa fosse la Davis. Quando Sinner vince non espongono la bandiera di Montecarlo, ma quella italiana". Di @LucaRoberto11
Sinner vince il torneo di Vienna, Jannik batte Zverev al terzo set in una bellissima finale
Atp Vienna, in corso la finale tra Sinner e Zverev: il tedesco vince il 1° set. LIVE
Sinner-Zverev, diretta finale Vienna: terzo e decisivo set - Per l'azzurro, in palio il quarto titolo stagionale dopo Australian Open, Wimbledon e Pechino