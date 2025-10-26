Sinner vince anche a Vienna sotto gli occhi della fidanzata Fiorello lo difende Vespa fa la pace con lui
Jannik Sinner ha vinto l’Atp 500 di Vienna. Il tennista azzurro ha conquistato il torneo austriaco, che aveva già vinto nel 2023, battendo in finale il tedesco e numero tre del mondo Alexander Zverev, superato in rimonta in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. Sinner può così festeggiare il quarto titolo della sua stagione, a cui si aggiunge il Six Kings Slam, ricchissimo torneo esibizione saudita vinto settimana scorsa battendo all’ultimo atto Alcaraz. Mentre Jannik Sinner era impegnato nella finale dell’ATP 500 di Vienna, sugli spalti è spuntato un volto ormai familiare ai tifosi: Laila Hasanovic, modella danese di origini bosniache e fidanzata del numero 2 del mondo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
