sinner vince a vienna e ufficializza la relazione con laila hasanovic

“Tutti hanno famiglia e fidanzate, non è semplice. Ma grazie anche alla mia e Laila, significa molto per me”. Dopo mesi di rumors, Jannik Sinner esce allo scoperto e ufficializza la sua relazione con Laila Hasanovic, modella danese. Lo ha fatto a Vienna, dopo la vittoria in finale contro Zverev, durante il suo discorso dopo la premiazione. Un indizio chiaro era già arrivato qualche giorno fa, quando Hasanovic era stata avvistata nel box dell’azzurro insieme alla sua famiglia. Sinner esce allo scoperto con Hasanovic. La relazione tra i due è ormai cosa nota da mesi, ma mai erano usciti allo scoperto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

