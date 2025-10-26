Sinner vince a Vienna e presenta la fidanzata Laila Hasanovic

«Ringrazio il mio team, per il sostegno anche nei momenti difficili. So che non é facile. Qui c'é anche la mia famiglia, la mia fidanzata.». Jannik Sinner "presenta" di fatto agli spettatori di Vienna e a tutti i suoi tifosi Laila Hasanovic. Dopo diversi gossip su relazioni amorose, la relazione con la modella danese era emersa nelle ultime settimane ma sempre coperte dalla voglia di privacy.

