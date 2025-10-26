Sinner vince a Vienna Alcaraz più vicino | la nuova classifica Atp Quando può tornare numero 1 al mondo?

Jannik Sinner vince a Vienna in finale contro Alexander Zverev e prova a rimettere pressione a Carlos Alcaraz per il primo posto nel ranking. L’azzurro ha battuto in tre set il rivale tedesco, con non poca sofferenza, e si è portato a 10.500 punti nella classifica Atp, a 840 da Carlos Alcaraz, sempre al primo posto. Un riavvicinamento da parte di Sinner dettato anche dal fatto che lo spagnolo non ha giocato nessuno dei due Atp 500 previsti in questa settimana (Vienna e Basilea). Parigi Bercy sarà il crocevia. Un distacco ancora importante, ma con il Masters 1000 di Parigi Bercy e le Atp Finals da giocare ancora tutto può succedere, anche se le probabilità che sia Alcaraz a chiudere il 2025 in testa sono altissime. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

