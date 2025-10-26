Sinner un altro trionfo a Vienna Rimonta Zverev dopo una battaglia

Una battaglia durissima di due ore e mezzo e alla fine Jannik Sinner trionfa nell’Atp 500 di Vienna contro il tedesco Aleksander Zverev che ha giocato una grande partita e ha ceduto solo negli ultimi due giochi, quelli che alla fine sono risultati decisivi per la vittoria dell’altoatesino. Sinner conquista così il ventiduesimo torneo della carriera, il quarto nel 2025, e continua la caccia per tornare numero uno: cinquecento punti ad Alcaraz li ha recuperati, ora i due (staccati di 840 punti) si ritroveranno a Parigi. Zverev in gran forma E’ stata una partita bellissima giocata ad altissimi livelli tecnici con Zverev che ha ritrovato i suoi colpi migliori e che se dovesse confermarsi a questi livelli potrebbe diventare l’unica alternativa al duopolio Alcaraz-Sinner. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sinner un altro trionfo a Vienna Rimonta Zverev dopo una battaglia

