Sinner trionfo a Vienna | Jannik rimonta Zverev e conquista il titolo

(Adnkronos) – Jannik Sinner ha vinto l’Atp 500 di Vienna. Oggi, domenica 26 ottobre, il tennista azzurro ha conquistato il torneo austriaco, che aveva già vinto nel 2023, battendo in finale il tedesco e numero tre del mondo Alexander Zverev, superato in rimonta in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. Sinner può . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner, trionfo a Vienna: Jannik rimonta Zverev e conquista il titolo

