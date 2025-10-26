Sinner trionfa a Vienna | battuto Zverev in tre set È il quarto titolo del 2025
Jannik Sinner vince il torneo Atp 500 di Vienna. L’azzurro ha battuto Alexander Zverev in tre set (3-6, 6-3, 7-5) e ha conquistato il suo quarto titolo del 2025 dopo Australian Open, Wimbledon e Atp 500 Pechino. Una partita combattuta, con Zverev che ha giocato un buon tennis vincendo il primo set. L’altoatesino ha però alzato il livello, la concentrazione e ha ribaltato il match, concedendo pochissimo all’avversario negli altri due set. Con questa vittoria, Sinner sale a 10.500 punti, a 840 da Alcaraz, primo nel ranking. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
