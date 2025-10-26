Sinner torna campione a Vienna

Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 500 di Vienna, battendo in tre set il tedesco Alexander Zverev. La vittoria è arrivata in circa due ore e mezza di gioco col punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. Si tratta della seconda vittoria viennese per l’altoatesino, che aveva già vinto la competizione nel 2023. Nel 2024, invece, aveva trionfato il britannico Jack Draper. Stand and Deliver Jannik Sinner defeats Zverev 3-6 6-3 7-5 in Vienna to notch his 22nd career title! #ErsteBankOpen pic.twitter.comoEpXvKMsrt — Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it

