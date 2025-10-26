Sinner torna campione a Vienna

Jannik Sinner ha vinto il torneo Atp 500 di Vienna, battendo in tre set il tedesco Alexander Zverev. La vittoria è arrivata in circa due ore e mezza di gioco col punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. Si tratta della seconda vittoria viennese per l’altoatesino, che aveva già vinto la competizione nel 2023. Nel 2024, invece, aveva trionfato il britannico Jack Draper. Stand and Deliver Jannik Sinner defeats Zverev 3-6 6-3 7-5 in Vienna to notch his 22nd career title! #ErsteBankOpen pic.twitter.comoEpXvKMsrt — Tennis TV (@TennisTV) October 26, 2025. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Sinner torna campione a Vienna

News recenti che potrebbero piacerti

Jannik Sinner torna a parlare della rinuncia alla Coppa Davis - facebook.com Vai su Facebook

Jannik Sinner torna a giocare in Europa dopo la parentesi asiatica e lo fa a Vienna, una città speciale per lui, dove nel 2023 aveva già conquistato il titolo $Tennis $Sinner $ATPVienna - X Vai su X

Sinner torna campione a Vienna - Sinner ha vinto il torneo Atp 500 di Vienna battendo in tre set il tedesco Alexander Zverev. Da lettera43.it

Quando torna in campo Sinner dopo il titolo nell'Atp 500 di Vienna - Vittorioso in finale ai danni di Alexander Zverev, l'azzurro tornerà in azione già la prossima settimana per l'ultimo Masters 1000 della stagione ... Segnala corrieredellosport.it

Sinner rimonta a Vienna, Zverev ko: è il ventiduesimo titolo Atp - Il campione altoatesino ha perso il primo set, poi si è rifatto: 3- Da sport.quotidiano.net