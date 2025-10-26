In rimonta, restando aggrappato al match anche quando il fisico lanciava l'allarme rosso e un avversario come Zverev si ergeva a kaiser con una serie di prime di servizio infallibili e colpi da fenomeno. Jannik Sinner si prende ancora una volta Vienna dopo averlo già fatto nel 2023, respinge in tre set l'assalto del tedesco che sognava la rivincita dopo il ko nella finale degli Australian Open di gennaio, e aggiorna lo score di una stagione lunga, faticosa ma più che mai vincente. E' il quarto titolo dell'anno per l'altoatesino, il 22esimo complessivo a livello Atp diventando il terzo Top-2 a vincere l'Atp 500 nella capitale austriaca dopo Sampras e Murray. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sinner torna campione a Vienna, battuto Zverev in rimonta