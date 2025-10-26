Sinner sotto quota mille è svolta alla classifica dopo Vienna e ora Alcaraz trema

Jannik Sinner ha conquistato il titolo dell?ATP 500 di Vienna al termine di una battaglia durissima contro Alexander Zverev, superato dopo tre set e oltre due ore di gioco. Una partita di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner sotto "quota mille", è svolta alla classifica dopo Vienna (e ora Alcaraz trema)

Leggi anche questi approfondimenti

SINNER ANCORA IN FINALE 11º successo consecutivo contro de Minaur, questa volta non senza soffrire (6-3; 4-6; 6-2) L’azzurro annulla 11 delle 12 palle break e vince un match faticoso sotto tutti i punti di vista ? Jannik raggiunge la finale a Pechino - X Vai su X

Jannik #Sinner supera Carlos #Alcaraz (6-2, 6-4) nella finale del #SixKingsSlam e si porta a casa il montepremi milionario #Scanagatta: «Sì è un’esibizione ma un’esibizione per la quale i giocatori si impegnano perché l’orgoglio dei campioni non si s - facebook.com Vai su Facebook

Sinner sotto "quota mille", è svolta alla classifica dopo Vienna (e ora Alcaraz trema) - Jannik Sinner ha conquistato il titolo dell’ATP 500 di Vienna al termine di una battaglia durissima contro Alexander Zverev, superato dopo tre set e oltre due ore di gioco. corriereadriatico.it scrive

Sinner detta legge, è ancora in finale: a Vienna stronca De Minaur (6-3 6-4) e trova Zverev - Ma, se il successo di Sinner, specialista indoor, contro la vittima sacrificale, de Minaur, era già scritto ... Scrive ilmessaggero.it

PRONOSTICO SINNER-DE MINAUR QUOTE - Jannik nel corso della partita contro Marozsan rispetto a quella precedente, in cui aveva di fronte Atmane, ha sperimentato molto meno e di conseguenza ha anche rischiato meno. Da gazzetta.it