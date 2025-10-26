Sinner rimonta trionfa a Vienna e zittisce le critiche | ora può tornare numero 1 le combinazioni
Come ha affrontato Sinner la finale contro Zverev: ‘Sono rimasto incollato alla partita’. “Questa vittoria mi fa sentire benissimo. La finale era cominciata malissimo: avevo palle break e invece sono partito indietro”, ha dichiarato Jannik Sinner ai microfoni di Askanews al termine dell’Erste Bank Open di Vienna. L’azzurro, numero due del mondo e prima testa di serie, ha affrontato Alexander Zverev, numero tre del ranking Atp, vincendo con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5 in due ore e mezza di autentica battaglia sul campo indoor austriaco. Sinner ha spiegato come la chiave del successo sia stata la gestione mentale: “Ho provato a rimanere incollato alla partita dal punto di vista mentale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
