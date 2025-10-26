Sinner rimonta su Zverev e conquista a fatica gli Atp di Vienna | È stata una grande performance

Contro Alexander Zverev, comunque, non sono mancate le difficoltà. Il tedesco è infatti riuscito a vincere il primo set con il risultato di 6-3, lasciando l'azzurro con la consapevolezza di dover riprendere al meglio la concentrazione. E se nel secondo set Sinner sembrava imprendibile, il terzo si è rivelato una rincorsa senza precedenti, che ha lasciato appassionati e curiosi con il fiato sospeso per circa 40 minuti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

