Sinner rimonta a Vienna Zverev ko | è il ventiduesimo titolo Atp

Sport.quotidiano.net | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, Una vittoria difficile, frutto della volontà e anche di alcuni progressi che dimostrano la validità del lavoro tecnico su alcune novità specifiche. Il titolo Atp numero 22 per Jannik Sinner arriva in rimonta su Alexander Zverev, nel 500 di Vienna, vincendo la finale con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5 in 2 ore e 28 minuti di gioco. Sinner aveva già vinto a Vienna due anni fa, è tornato ad imporsi nonostante qualche apparente difficoltà fisica nel finale con qualche esercizio di allungamento in campo, e stavolta lo ha fatto sotto gli occhi dei familiari e della fidanzata Laila Hasanovic.  Il successo nell’Erste Bank Open, torneo con montepremi totale pari a 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

