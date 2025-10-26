Sinner re di Vienna | battuto Zverev in finale è il 22° titolo in carriera

L’altoatesino rimonta dopo un primo set difficile e conquista per la seconda volta l’Erste Bank Open Jannik Sinner si conferma protagonista assoluto del circuito Atp. L’azzurro numero due del mondo ha vinto l’“Erste Bank Open” di Vienna, torneo Atp 500 con un montepremi di 2.736.875 euro, superando in finale il tedesco Alexander Zverev con il punteggio di 3-6 6-3 7-5, dopo oltre due ore e mezza di battaglia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

