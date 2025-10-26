Sinner qui c' è lei | Laila Hasanovic ora è ufficiale
Jannik Sinner vince la finale dell'Atp 500 di Vienna e parla per la prima volta della sua fidanzata, Laila Hasanovic, ufficializzando pubblicamente la sua relazione. "Non è stata una finale semplice - ha detto al termine del match contro Alexander Zverev -. Nel primo set ho avuto delle chances ma non le ho sfruttate. Perso il set ho comunque cercato di stare lì mentalmente, di giocare il mio tennis migliore quando contava. Il terzo è stato un po' come andare sulle montagne russe. Ma ci sono stati momenti in cui ho sentito la palla molto bene". Riferendosi al fastidio avvertito al quadricipite sinistro durante gli ultimi game, ha detto: "Alla fine è stato difficile anche per questo, ma è stato importante stare lì, non mollare. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
