sinner oggi a vienna gioca la sua ottava finale del 2025

Jannik Sinner conquista anche la finale dell'Open di Vienna, è l'ottava quest'anno contando anche il Six Kings Slam, e oggi incontra Alexander Zverev, che in semifinale ha battuto Lorenzo Musetti. Il numero 2 vs il numero 3 del ranking mondiale sono garanzia di un super match che scalderà la nostra domenica sportiva. Dove vedere Sinner-Zverev oggi all'ATP 500 di Vienna in diretta streaming. La finalissima tra Jannik Sinner e Alexander Zverev verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV alle 14. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

