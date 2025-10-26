Sinner oggi a Vienna gioca la sua ottava finale del 2025
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Jannik Sinner conquista anche la finale dell'Open di Vienna, è l'ottava quest'anno contando anche il Six Kings Slam, e oggi incontra Alexander Zverev, che in semifinale ha battuto Lorenzo Musetti. Il numero 2 vs il numero 3 del ranking mondiale sono garanzia di un super match che scalderà la nostra domenica sportiva. Dove vedere Sinner-Zverev oggi all'ATP 500 di Vienna in diretta streaming. La finalissima tra Jannik Sinner e Alexander Zverev verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV alle 14. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
42 MINUTI DI APPLAUSI Oggi, sul cemento indoor di Vienna, Sinner gioca la semifinale ATP numero 42: eguagliato il record italiano! Dopo il suo match contro de Minaur c’è Musetti che sfida Zverev! Dalle 15 solo grande tennisssssss #ItaliaTea - facebook.com Vai su Facebook
#Sinner-#Cobolli all'Atp Vienna, oggi (giovedì 23 ottobre) non prima delle 17.30, sarà in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Sinner-Zverev, orario e dove vedere la finale di Vienna oggi - Nella semifinale del tabellone del torneo ATP 500, il tennista azzurro ha battuto l’australiano Alex de Minaur ... Si legge su leggo.it
Quando gioca Sinner la finale a Vienna? Orario, avversario, tv, streaming - La finale del tabellone di singolare maschile degli Erste Bank Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, domenica ... Riporta oasport.it
Quando gioca Sinner in finale contro Zverev all’Atp di Vienna: orario e dove vederlo in tv - Jannik Sinner cerca il quarto titolo del 2025 contro Zverev all'ATP 500 di Vienna: tutti i dettagli su orario e diretta tv ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it