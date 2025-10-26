Sinner oggi a Vienna gioca la sua ottava finale del 2025

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Jannik Sinner conquista anche la finale dell'Open di Vienna, è l'ottava quest'anno contando anche il Six Kings Slam, e oggi incontra Alexander Zverev, che in semifinale ha battuto Lorenzo Musetti. Il numero 2 vs il numero 3 del ranking mondiale sono garanzia di un super match che scalderà la nostra domenica sportiva. Dove vedere Sinner-Zverev oggi all'ATP 500 di Vienna in diretta streaming. La finalissima tra Jannik Sinner e Alexander Zverev verrà trasmessa in esclusiva da Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e Now TV alle 14. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

