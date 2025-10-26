Sinner incredibile! Il risultato clamoroso
È ufficiale: Jannik Sinner conquista l’ ATP 500 di Vienna al termine di una battaglia di due ore e 28 minuti contro Alexander Zverev, chiusa 3-6, 6-3, 7-5. Una finale intensa, giocata col coltello tra i denti e decisa sui dettagli: l’azzurro incassa il primo set, raddrizza l’inerzia nel secondo e piazza l’allungo nel terzo con la freddezza dei grandi. Il pubblico austriaco assiste a uno spettacolo di livello ATP, fatto di cambi di ritmo, servizi chirurgici e coraggio nei momenti che contano. La partenza è del tedesco, che strappa la battuta nel quarto gioco e chiude 6-3 in 44 minuti, mentre l’italiano non capitalizza due palle break nel game successivo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
