Sinner giocherà a Parigi la prossima settimana? Le due ipotesi per il debutto avversario e tabellone
Jannik Sinner è al momento in campo nella finale dell’ATP 500 di Vienna, e la prossima settimana sarà subito impegnato nell’ ATP Masters 1000 di Parigi. Il torneo francese prevede un tabellone a 56 giocatori, quindi domani l’azzurro potrà usufruire di un bye all’esordio. L’azzurro, infatti, entrerà in gioco direttamente al secondo turno, avendo così a disposizione almeno un giorno di riposo: i sedicesimi, infatti, saranno spalmati tra martedì 28 (4 match) e mercoledì 29 ottobre (12). Sinner, dunque, avrà il 75% di possibilità di tornare in campo mercoledì ed il 25% di farlo già martedì. L’ ordine di gioco di lunedì 27 ottobre non scioglie il dubbio, in quanto domani si disputerà il match dal quale uscirà l’avversario di Sinner al secondo turno, tra lo statunitense Alex Michelsen ed il belga Zizou Bergs. 🔗 Leggi su Oasport.it
