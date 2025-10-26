Sinner dopo vittoria di Vienna | Non è stato semplice ma non ho mai mollato

(Adnkronos) – Jannik Sinner esulta dopo aver vinto l'Atp 500 di Vienna. Oggi, domenica 26 ottobre, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev in finale, riuscendo a rimontare in tre set con il punteggio di 3-6, 6-3, 7-5. "Non è stata una finale semplice. Nel primo set ho avuto delle opportunità, ma non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

