Sinner dopo la vittoria | Tutti hanno famiglia e fidanzate Grazie alla mia e a Laila
Il n.2 al mondo cita per la prima volta anche la compagna Laila Hasanovic, presente nel suo box al fianco di mamma Siglinde, dopo il trionfo contro Zverev. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Un altro attacco social di Bruno Vespa nei confronti di Sinner dopo il passo indietro di Coppa Davis, spiega perché gli italiani non dovrebbero supportarlo - facebook.com Vai su Facebook
Sinner dopo la vittoria contro Altmaier: "Inizio positivo, ho provato un po' di cose" #SkySport #SkyTennis - X Vai su X
Trionfo di Sinner, battuto Zverev in tre set: "Vittoria bellissima" - La felicità del fuoriclasse altoatesino: "La cosa più importante è non mollare mai. Come scrive altoadige.it
Sinner: «Non è stata una finale semplice. Il terzo set è stato un po' come andare sulle montagne russe» - Jannik Sinner si aggiudica l'Atp 500 di Vienna contro Zverev in tre set, riuscendo così ad accorciare su Alcaraz in classifica. Riporta ilmessaggero.it
Sinner trionfa a Vienna, Zverev battuto in tre set. Match partito in salita, finale 3-6, 6-3, 7-5 - Jannik Sinner ha battuto in finale Alexander Zverev e ha fatto suo l'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2. Come scrive affaritaliani.it