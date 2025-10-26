Sinner dopo la vittoria | Tutti hanno famiglia e fidanzate Grazie alla mia e a Laila

26 ott 2025

Il n.2 al mondo cita per la prima volta anche la compagna Laila Hasanovic, presente nel suo box al fianco di mamma Siglinde, dopo il trionfo contro Zverev. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

sinner dopo la vittoria tutti hanno famiglia e fidanzate grazie alla mia e a laila

Sinner dopo la vittoria: "Tutti hanno famiglia e fidanzate. Grazie alla mia e a Laila"

