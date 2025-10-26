Sinner da applausi | rimonta Zverev e vince l' Atp di Vienna
Un'altra prestazione da applausi, difficile, tosta, con il primo set perso in tutto il torneo ma il campione Jannik Sinner ha rimontato Alexander Zverev vincendo in tre set dopo due ore e 30 minuti conquistando il suo 22º titolo e conquistando l'A tp 500 di Vienna. 3-6, 6-3, 7-5 il punteggio con cui il numero due del mondo ha la meglio sul rivale tedesco: a fine gara si è temuto per la sua condizione fisica per essersi toccato la coscia ma per fortuna non si è trattato di nulla di grave. Le parole del vincitore. " Questa vittoria mi fa sentire benissimo: la finale è cominciata malissimo per me, avevo palle break ma sono rimasto indietro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
