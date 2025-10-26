Sinner contro Zverev oggi a Vienna | orario e dove vedere in tv la finale

Vienna, 25 ottobre 2025 - Resta solo Alexander Zverev a dividere Jannik Sinner dal secondo trionfo negli ultimi tre anni all'Atp di Vienna. Il tedesco ha eliminato nel corso del torneo i vari Jacob Fearnley, Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti. A fargli strada anche Tallon Griekspoor, che non è potuto scendere in campo causa problemi alla schiena. A differenza del nativo di Amburgo, anche l'azzurro non ha perso neppure un set nel corso della manifestazione ed è reduce dall'affermazione ai danni dell'australiano Alex de Minaur, ko 6-3, 6-4. I precedenti . Quella in finale all'Atp di Vienna 2025 sarà l'ottava volta che Sinner e Zverev si affronteranno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sinner contro Zverev oggi a Vienna: orario e dove vedere in tv la finale

