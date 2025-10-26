Sinner conquista Vienna e va sotto quota mille ecco perché adesso Alcaraz trema

Jannik Sinner ha conquistato il titolo dell?ATP 500 di Vienna al termine di una battaglia durissima contro Alexander Zverev, superato dopo tre set e oltre due ore di gioco. Una partita di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Sinner conquista Vienna e va sotto "quota mille", ecco perché adesso Alcaraz trema

Altre letture consigliate

SUPER JANNIK Dopo una sfida combattutissima e spettacolare, Sinner ribalta Zverev e conquista il titolo del Vienna Open con un incredibile 3-6, 6-3, 7-5. Bravissimo Jannik #Tuttosport #Sinner - facebook.com Vai su Facebook

SINNER IN SEMIFINALE! Per la 6^ volta in carriera e la 3^ in stagione il numero 2 del mondo supera Bublik, battuto con il punteggio di 6-4 6-4. L'azzurro conquista il 19° incontro consecutivo su cemento indoor, nonché l'8ª vittoria di fila a Vienna. Ora sono - X Vai su X

Sinner, obiettivo raggiunto a Vienna e svolta nella classifica: perché il sorpasso ad Alcaraz ora non è impossibile - Jannik Sinner ha conquistato il titolo dell’ATP 500 di Vienna al termine di una battaglia durissima contro Alexander Zverev, superato dopo tre set e oltre due ore di gioco. Da msn.com

Sinner vince Vienna e va sotto "quota mille", ecco perché adesso Alcaraz trema - Jannik Sinner ha conquistato il titolo dell’ATP 500 di Vienna al termine di una battaglia durissima contro Alexander Zverev, superato dopo tre set ... Riporta msn.com

Sinner-Zverev, diretta finale Vienna: Jannik, è trionfo al terzo e decisivo set! - Per l'azzurro, in palio il quarto titolo stagionale dopo Australian Open, Wimbledon e Pechino ... Da tuttosport.com