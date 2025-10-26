Sinner campione a Vienna si volta e incrocia lo sguardo della fidanzata | So che non è facile

Seconda vittoria consecutiva in Austria per Jannik che, al momento della premiazione, per la prima volta fa espresso riferimento alla fidanzata, in tribuna accanto a mamma Siglinde. "Adesso devo parlare inglese". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sono tutte 'brutte e sbagliate' le polemiche contro Jannik Sinner, sia quelle che riguardano la sua italianità che la residenza a Montecarlo fino al forfait alla Coppa Davis. Fiorello si è schierato in difesa del campione di tennis durante un suo intervento show al - facebook.com Vai su Facebook

$Sinner campione assoluto pure di stile. Non ce lo meritiamo, è la verità (via @redazioneiene) - X Vai su X

ATP Vienna: Sinner torna campione, Zverev desiste al terzo set - ATP | Ventuno vittorie consecutive indoor per Jannik Sinner, eguagliato Edberg. Lo riporta ubitennis.com

Sinner-Zverev, diretta finale Vienna: Jannik, è trionfo al terzo e decisivo set! - Per l'azzurro, in palio il quarto titolo stagionale dopo Australian Open, Wimbledon e Pechino ... Riporta tuttosport.com

Le prime parole di Jannik Sinner dopo il trionfo all'Atp 500 di Vienna - Sono stati alcuni degli ingredienti che hanno portato Jannik Sinner a laurearsi campione dell'Atp 500 d ... Lo riporta tennisworlditalia.com