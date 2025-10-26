Sinner campione a Vienna si volta e incrocia lo sguardo della fidanzata | So che non è facile

Fanpage.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Seconda vittoria consecutiva in Austria per Jannik che, al momento della premiazione, per la prima volta fa espresso riferimento alla fidanzata, in tribuna accanto a mamma Siglinde. "Adesso devo parlare inglese". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

sinner campione vienna voltaATP Vienna: Sinner torna campione, Zverev desiste al terzo set - ATP | Ventuno vittorie consecutive indoor per Jannik Sinner, eguagliato Edberg. Lo riporta ubitennis.com

sinner campione vienna voltaSinner-Zverev, diretta finale Vienna: Jannik, è trionfo al terzo e decisivo set! - Per l'azzurro, in palio il quarto titolo stagionale dopo Australian Open, Wimbledon e Pechino ... Riporta tuttosport.com

sinner campione vienna voltaLe prime parole di Jannik Sinner dopo il trionfo all'Atp 500 di Vienna - Sono stati alcuni degli ingredienti che hanno portato Jannik Sinner a laurearsi campione dell'Atp 500 d ... Lo riporta tennisworlditalia.com

Cerca Video su questo argomento: Sinner Campione Vienna Volta