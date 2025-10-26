Sinner batte Zverev e vince il torneo di Vienna è il 22esimo titolo della carriera
AGI - Jannik Sinner ha battuto in finale Alexander Zverev e ha fatto suo l'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro disputato sui campi in duro indoor di Vienna. Nell'ultimo atto della manifestazione, l'azzurro, numero due del mondo e primo favorito del seeding, ha sconfitto il tedesco, numero 3 del ranking internazionale e seconda forza del tabellone, col punteggio di 3-6 6-3 7-5, dopo circa due ore e mezza di autentica lotta. Per Sinner si tratta del 22esimo titolo della carriera (su 31 finali disputate) nel circuito maggiore, il quarto del 2025. Per l'altoatesino è anche il secondo trionfo a Vienna, dove ha conquistato il trofeo anche nel 2023. 🔗 Leggi su Agi.it
Argomenti simili trattati di recente
ATP 500 Vienna: #Sinner batte #DeMinaur e conquista la finale - facebook.com Vai su Facebook
ATP 500 Vienna: Sinner batte de Minaur e va in finale. Sarà derby con Musetti? - X Vai su X
Sinner trionfa a Vienna: Zverev battuto in tre set - L'azzurro batte il tedesco e numero 2 del seeding Alexander Zverev con il punteggio di 3- Come scrive sport.tiscali.it
ATP 500, Vienna: Sinner batte Zverev e si prende l’Erste Bank Open! - ATP 500, Vienna: Sinner con un po' di fatica riesce a vincere la finale contro Zverev per due ad uno, 3- Segnala generationsport.it
Sinner vince il torneo di Vienna, Jannik batte Zverev al terzo set in una bellissima finale - Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta il torneo ATP 500 di Vienna. Scrive fanpage.it