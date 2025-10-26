Sinner batte Zverev e vince il torneo di Vienna A Parigi può diventare numero 1 del mondo

AGI - Jannik Sinner ha battuto in finale Alexander Zverev e ha fatto suo l'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro disputato sui campi in duro indoor di Vienna. Nell'ultimo atto della manifestazione, l'azzurro, numero due del mondo e primo favorito del seeding, ha sconfitto il tedesco, numero 3 del ranking internazionale e seconda forza del tabellone, col punteggio di 3-6 6-3 7-5, dopo circa due ore e mezza di autentica lotta. Per Sinner si tratta del 22esimo titolo della carriera (su 31 finali disputate) nel circuito maggiore, il quarto del 2025. Per Zverev era il 40esimo atto conclusivo della carriera: fin qui ha vinto 24 titoli Atp. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sinner batte Zverev e vince il torneo di Vienna. A Parigi può diventare numero 1 del mondo

