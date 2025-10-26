Sinner batte Zverev e conquista a Vienna il 22° titolo Atp

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha battuto in finale Alexander Zverev e ha fatto suo l'”Erste Bank Open”, torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro disputato sui campi in duro indoor di Vienna. Nell'ultimo atto della manifestazione, l'azzurro, numero due del mondo e primo favorito del seeding, ha sconfitto il tedesco, numero 3 del ranking internazionale e seconda forza del tabellone, col punteggio di 3-6 6-3 7-5, dopo circa due ore e mezza di autentica lotta. Per Sinner si tratta del 22esimo titolo della carriera (su 31 finali disputate) nel circuito maggiore, il quarto del 2025. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner batte Zverev e conquista a Vienna il 22° titolo Atp

News recenti che potrebbero piacerti

ATP 500 Vienna: #Sinner batte #DeMinaur e conquista la finale - facebook.com Vai su Facebook

ATP 500 Vienna: Sinner batte de Minaur e va in finale. Sarà derby con Musetti? - X Vai su X

Sinner batte Zverev e conquista a Vienna il 22° titolo Atp - ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha battuto in finale Alexander Zverev e ha fatto suo l'”Erste Bank Open”, torneo Atp 500 con ... Lo riporta iltempo.it

Sinner, trionfo a Vienna: Jannik rimonta Zverev e conquista il titolo - Il tennista azzurro ha superato il tedesco in tre set nella finale dell'Atp 500 austriaco ... Come scrive msn.com

Jannik Sinner eroico a Vienna: sua la finale in rimonta su Alexander Zverev - Dopo una partita iniziata male e conclusa con problemi alla coscia, Jannik Sinner chiude in tre set su Zverev e conquista Vienna. msn.com scrive