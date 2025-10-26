Sinner batte de Minaur in due set Oggi la finale Zverev
AGI - Ventesima partita ATP di fila nei tornei indoor, 31esima finale in carriera, l'ottava del 2025: numeri che, qualora ce ne fosse ancora bisogno, certificano la grandezza di Jannik Sinner, che sbarca all'ultimo atto dell'"Erste Bank Open", torneo ATP 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in corso sui campi in duro di Vienna. Il 24enne fuoriclasse altoatesino, numero 2 del ranking mondiale e primo favorito del tabellone, mette al tappeto in semifinale l'australiano Alex De Minaur, numero 7 della classifica ATP e tre del seeding, con il punteggio di 6-3 6-4. "Sono entrato in campo per giocare e servire bene: il primo set è stato molto fisico, sono contento di aver vinto in due partite - il commento a caldo del campione di San Candido - Quando non servi molto bene bisogna giocare ogni palla e punto, ho fatto tanti piccoli cambiamenti ma sono soddisfatto per come ho gestito l'incontro e di essere in finale. 🔗 Leggi su Agi.it
