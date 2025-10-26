Così come devo scusarmi con Aboubakar Soumahoro per averlo ritenuto il simbolo più alto dell'ipocrisia della sinistra in questa fase senza visione e senza futuro, non perché sia diventato nel mio pantheon Winston Churcill e Ronald Reagan ma perché devo ammettere che con le ultime chicche di Avs e M5S, al secolo Fatayer e Bassem, non c'è proprio partita, allo stesso modo devo ricredermi su un altro fatto. Ho sempre ripetuto che l'opposizione va in ordine sparso su tutto ed è unita solo nell'ossessione di Giorgia Meloni. Vedono Mussolini rispuntare dalla tomba, vedono balilla dappertutto, predicano la libertà di stampa e poi fanno cimizi politici con giornalisti e magistrati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sinistra unita sui filo Hamas. Meglio i balilla immaginari e Meloni Duce