sinistra unita sui filo hamas meglio i balilla immaginari e meloni duce

Iltempo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Così come devo scusarmi con Aboubakar Soumahoro per averlo ritenuto il simbolo più alto dell'ipocrisia della sinistra in questa fase senza visione e senza futuro, non perché sia diventato nel mio pantheon Winston Churcill e Ronald Reagan ma perché devo ammettere che con le ultime chicche di Avs e M5S, al secolo Fatayer e Bassem, non c'è proprio partita, allo stesso modo devo ricredermi su un altro fatto. Ho sempre ripetuto che l'opposizione va in ordine sparso su tutto ed è unita solo nell'ossessione di Giorgia Meloni. Vedono Mussolini rispuntare dalla tomba, vedono balilla dappertutto, predicano la libertà di stampa e poi fanno cimizi politici con giornalisti e magistrati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

