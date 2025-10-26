Simu Liu l’attore MCU si scaglia contro l’intelligenza artificiale a Hollywood
La tecnologia continua a evolversi a ritmo rapido e siamo ormai giunti a un punto in cui l’ intelligenza artificiale è parte sempre più importante della nostra vita quotidiana. Quello dell’intelligenza artificiale è stato un tema scottante durante i due scioperi di Hollywood del 2023, mentre i creativi si battevano per ottenere misure che li proteggessero dalle varie tecnologie che minacciavano (e continuano a minacciare) i loro lavori. Ma ciò non ha impedito ai produttori di cercare di capire come implementare l’intelligenza artificiale nei film di oggi. La recente introduzione dell’attrice Tilly Norwood, generata dall’intelligenza artificiale, ha scatenato una notevole quantità di polemiche, a dimostrazione del fatto che queste discussioni non si esauriranno presto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
