Simone Alessio nella storia | argento mondiale a Wuxi e terza medaglia iridata in tre categorie

L’azzurro si arrende solo all’egiziano Seif Eissa nella finale -87 kg. Tre podi mondiali in tre classi di peso diverse: un record per l’Italia Il 26 ottobre 2025 resterà una data storica per il taekwondo italiano. Simone Alessio conquista la medaglia d’argento ai Mondiali di Wuxi nella categoria -87 kg, scrivendo un capitolo indelebile: per lui è la terza medaglia iridata in tre categorie di peso diverse, impresa mai riuscita a un atleta italiano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it