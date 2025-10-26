Simone Alessio nella storia | argento mondiale a Wuxi e terza medaglia iridata in tre categorie
L’azzurro si arrende solo all’egiziano Seif Eissa nella finale -87 kg. Tre podi mondiali in tre classi di peso diverse: un record per l’Italia Il 26 ottobre 2025 resterà una data storica per il taekwondo italiano. Simone Alessio conquista la medaglia d’argento ai Mondiali di Wuxi nella categoria -87 kg, scrivendo un capitolo indelebile: per lui è la terza medaglia iridata in tre categorie di peso diverse, impresa mai riuscita a un atleta italiano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ogni gara, una prova. Ogni medaglia, un passo avanti. Simone Alessio è argento ai Mondiali di Taekwondo 2025. $Wuxi2025WTC $taekwondo $DAO - X Vai su X
PRIMA MEDAGLIA MONDIALE A WUXI! Il nostro Simone Alessio si ferma solo in finale contro l’egiziano Eissa e porta a casa il titolo di vice-campione del Mondo nei -87kg - facebook.com Vai su Facebook
Simone Alessio nella storia: argento mondiale a Wuxi e terza medaglia iridata in tre categorie - Simone Alessio conquista la medaglia d’argento ai Mondiali di Wuxi nella categoria - Da sportface.it
Impresa Alessio, terza medaglia mondiale nel taekwondo - Puntava all'oro, Simone Alessio, per laurearsi campione mondiale in tre diverse categorie nel taekwondo, ma la sconfitta nella finale della - Si legge su ansa.it
Simone Alessio si ferma a un passo dalla storia: argento mondiale nella categoria -87kg - Simone Alessio non è più soltanto un campione: con la terza medaglia mondiale (d'argento) entra di diritto nella storia del taekwondo internazionale ... Come scrive eurosport.it