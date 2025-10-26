Simone Alessio nella storia | argento mondiale a Wuxi e terza medaglia iridata in tre categorie

Sportface.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’azzurro si arrende solo all’egiziano Seif Eissa nella finale -87 kg. Tre podi mondiali in tre classi di peso diverse: un record per l’Italia Il 26 ottobre 2025 resterà una data storica per il taekwondo italiano. Simone Alessio conquista la medaglia d’argento ai Mondiali di Wuxi nella categoria -87 kg, scrivendo un capitolo indelebile: per lui è la terza medaglia iridata in tre categorie di peso diverse, impresa mai riuscita a un atleta italiano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

simone alessio storia argentoSimone Alessio nella storia: argento mondiale a Wuxi e terza medaglia iridata in tre categorie - Simone Alessio conquista la medaglia d’argento ai Mondiali di Wuxi nella categoria - Da sportface.it

simone alessio storia argentoImpresa Alessio, terza medaglia mondiale nel taekwondo - Puntava all'oro, Simone Alessio, per laurearsi campione mondiale in tre diverse categorie nel taekwondo, ma la sconfitta nella finale della - Si legge su ansa.it

simone alessio storia argentoSimone Alessio si ferma a un passo dalla storia: argento mondiale nella categoria -87kg - Simone Alessio non è più soltanto un campione: con la terza medaglia mondiale (d'argento) entra di diritto nella storia del taekwondo internazionale ... Come scrive eurosport.it

Cerca Video su questo argomento: Simone Alessio Storia Argento