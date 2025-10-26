Simone Alessio d’argento ai Mondiali | storico tris in tre categorie di peso

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Wuxi l’azzurro cede in finale all’egiziano Eissa nei -87 kg, ma sigla un’impresa storica: è il primo italiano di sempre a conquistare tre medaglie iridate in tre classi di peso diverse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

simone alessio d8217argento ai mondiali storico tris in tre categorie di peso

© Gazzetta.it - Simone Alessio d’argento ai Mondiali: storico tris in tre categorie di peso

Scopri altri approfondimenti

simone alessio d8217argento mondialiSimone Alessio d’argento ai Mondiali: storico tris in tre categorie di peso - 87 kg, ma sigla un’impresa storica: è il primo italiano di sempre a conquistare tre medaglie iridate in tre classi di peso diverse ... Secondo msn.com

simone alessio d8217argento mondialiTaekwondo, Simone Alessio in semifinale e già certo di una medaglia ai Mondiali! Out ai quarti Conti - Simone Alessio non delude e regala alla spedizione azzurra la prima medaglia dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione ... Si legge su oasport.it

simone alessio d8217argento mondialiTaekwondo, Simone Alessio argento ai Mondiali di Wuxi - ROMA (ITALPRESS) – Simone Alessio conquista la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di Taekwondo di Wuxi (Cina), chiudendo una nuova rassegna iridata da protagonista. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Simone Alessio D8217argento Mondiali