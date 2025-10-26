Simone Alessio d’argento ai Mondiali | storico tris in tre categorie di peso
A Wuxi l’azzurro cede in finale all’egiziano Eissa nei -87 kg, ma sigla un’impresa storica: è il primo italiano di sempre a conquistare tre medaglie iridate in tre classi di peso diverse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Ogni gara, una prova. Ogni medaglia, un passo avanti. Simone Alessio è argento ai Mondiali di Taekwondo 2025. $Wuxi2025WTC $taekwondo $DAO - X Vai su X
PRIMA MEDAGLIA MONDIALE A WUXI! Il nostro Simone Alessio si ferma solo in finale contro l’egiziano Eissa e porta a casa il titolo di vice-campione del Mondo nei -87kg - facebook.com Vai su Facebook
Simone Alessio d’argento ai Mondiali: storico tris in tre categorie di peso - 87 kg, ma sigla un’impresa storica: è il primo italiano di sempre a conquistare tre medaglie iridate in tre classi di peso diverse ... Secondo msn.com
Taekwondo, Simone Alessio in semifinale e già certo di una medaglia ai Mondiali! Out ai quarti Conti - Simone Alessio non delude e regala alla spedizione azzurra la prima medaglia dei Campionati Mondiali 2025 di taekwondo, evento principale della stagione ... Si legge su oasport.it
Taekwondo, Simone Alessio argento ai Mondiali di Wuxi - ROMA (ITALPRESS) – Simone Alessio conquista la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali di Taekwondo di Wuxi (Cina), chiudendo una nuova rassegna iridata da protagonista. Come scrive msn.com