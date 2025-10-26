Simoncelli funamboliche microstorie a Cesenatico
Si può considerare una sorta di inimitabile testamento poetico Visite notturne (Pequod, pp. 128, € 15,00), ultima raccolta poetica di Stefano Simoncelli, scomparso a 75 anni dopo una fulminante malattia . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Addio a Stefano Simoncelli. Il poeta del realismo crepuscolare se n’è andato all’alba - Esordì negli anni ’70 con la rivista ‘Sul porto’ Cesenatico, 21 maggio 2025 – È mancato all’alba. Come scrive ilrestodelcarlino.it