Simoncelli funamboliche microstorie a Cesenatico

Cms.ilmanifesto.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si può considerare una sorta di inimitabile testamento poetico Visite notturne (Pequod, pp. 128, € 15,00), ultima raccolta poetica di Stefano Simoncelli, scomparso a 75 anni dopo una fulminante malattia . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

simoncelli funamboliche microstorie a cesenatico

© Cms.ilmanifesto.it - Simoncelli, funamboliche microstorie a Cesenatico

News recenti che potrebbero piacerti

Addio a Stefano Simoncelli. Il poeta del realismo crepuscolare se n’è andato all’alba - Esordì negli anni ’70 con la rivista ‘Sul porto’ Cesenatico, 21 maggio 2025 – È mancato all’alba. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Simoncelli Funamboliche Microstorie Cesenatico