Una piattaforma digitale nata per innovare il settore dell’ orientamento al lavoro. Si chiama ’ Silife ’ ed è il progetto ideato da Sara Spaggiari, psicologa, coach certificata ICF e imprenditrice. Online da pochi giorni, Silife ha già superato i cento iscritti: un risultato che testimonia quanto il bisogno di orientamento al lavoro sia sentito dagli italiani, giovani e meno giovani. Sara Spaggiari, cos’è Silife? "La prima piattaforma digitale che connette online esperti certificati di orientamento e realizzazione professionale con chiunque cerchi supporto per trovare la propria strada professionale, sia confuso, voglia cercare o cambiare lavoro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Silife, una bussola per il mercato del lavoro