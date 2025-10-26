Sicurezza sul lavoro Giani propone la figura del soccorritore industriale all’interno delle aziende
FIRENZE – Una proposta di legge per istituire la figura del soccorritore industriale all’interno delle aziende e contribuire ad aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro. È quanto dichiarato dal presidente della Regione Eugenio Giani, intervenuto oggi a Pontedera alla giornata di studi promossa dalla Fondazione Gruppo Lupi, che ha visto esperti confrontarsi sui temi della sicurezza sul lavoro. “Ritengo – dice – che il soccorritore industriale, con la sua qualificazione e la sua competenza, possa essere una figura fondamentale nel momento in cui all’interno di un luogo di lavoro avviene un incidente che richiede tempestività di intervento, in modo da prevenire eventi che potrebbero aggravarsi se non si agisce prontamente”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
