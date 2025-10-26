Sia Flick che Alonso sono immersi in un processo esistenziale il Barcellona pare aver perso ritmo Paìs
La sfida di questo pomeriggio tra Barcellona e Real Madrid è una delle più equilibrate di sempre. Sia Flick che Xabi Alonso si trovano in punti cruciali delle loro avventure: i blaugrana sembrano aver perso quella fluidità che li caratterizzava pur continuando a giocare in modo dominante, il Madrid è in risalita ma pure offre prestazioni altalenanti a parte Mbappé (che a sua volta contro il Barça l’anno scorso passò tutta la partita in fuorigioco). Il Paìs analizza e presenta la sfida come un processo esistenziale. Real e Barça, Flick e Xabi si ritrovano immersi in una ricerca quasi esistenziale (Paìs). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Contro una squadra che stavolta ha pagato carissima la sua proverbiale irruenza, al Coliseum ci prendiamo e testa della classifica! Mister Xabi Alonso si presenta con la novità Rodrygo Goes a sinistra ma il primo a provarci è s
Fanno tutto Viní e Mbappé: il Real ne fa 3 al Villarreal e ritorna in testa a LaLiga, in attesa del Barça La squadra di Xabi Alonso ha la meglio nel big match d'alta classifica contro il Villarreal: i protagonisti indiscussi sono stati Vinícius, autore di una doppietta,
Real-Barcellona, Xabi Alonso carica i blancos: "Siamo pronti". Vice Flick su Yamal… - Le dichiarazioni alla vigilia del 'Clasico', con l'attesa che cresce per la super sfida di Liga tra blancos e blaugrana