Sia Flick che Alonso sono immersi in un processo esistenziale il Barcellona pare aver perso ritmo Paìs

Ilnapolista.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida di questo pomeriggio tra Barcellona e Real Madrid è una delle più equilibrate di sempre. Sia Flick che Xabi Alonso si trovano in punti cruciali delle loro avventure: i blaugrana sembrano aver perso quella fluidità che li caratterizzava pur continuando a giocare in modo dominante, il Madrid è in risalita ma pure offre prestazioni altalenanti a parte Mbappé (che a sua volta contro il Barça l’anno scorso passò tutta la partita in fuorigioco). Il Paìs analizza e presenta la sfida come un processo esistenziale. Real e Barça, Flick e Xabi si ritrovano immersi in una ricerca quasi esistenziale (Paìs). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

sia flick che alonso sono immersi in un processo esistenziale il barcellona pare aver perso ritmo pa236s

© Ilnapolista.it - Sia Flick che Alonso sono immersi in un processo esistenziale, il Barcellona pare aver perso ritmo (Paìs)

Approfondisci con queste news

sia flick alonso sonoSia Flick che Alonso sono immersi in un processo esistenziale, il Barcellona pare aver perso ritmo (Paìs) - La sfida tra Xabi Alonso e Flick e tra Barcellona e Real questo pomeriggio (ore 16:15) si presenta equilibrata e quanto mai caratteristica. Riporta ilnapolista.it

sia flick alonso sonoReal-Barcellona, Xabi Alonso carica i blancos: “Siamo pronti”. Vice Flick su Yamal… - Le dichiarazioni alla vigilia del 'Clasico', con l'attesa che cresce per la super sfida di Liga tra blancos e blaugrana ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sia Flick Alonso Sono