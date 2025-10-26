Sia Flick che Alonso sono immersi in un processo esistenziale il Barcellona pare aver perso ritmo Paìs

La sfida di questo pomeriggio tra Barcellona e Real Madrid è una delle più equilibrate di sempre. Sia Flick che Xabi Alonso si trovano in punti cruciali delle loro avventure: i blaugrana sembrano aver perso quella fluidità che li caratterizzava pur continuando a giocare in modo dominante, il Madrid è in risalita ma pure offre prestazioni altalenanti a parte Mbappé (che a sua volta contro il Barça l’anno scorso passò tutta la partita in fuorigioco). Il Paìs analizza e presenta la sfida come un processo esistenziale. Real e Barça, Flick e Xabi si ritrovano immersi in una ricerca quasi esistenziale (Paìs). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sia Flick che Alonso sono immersi in un processo esistenziale, il Barcellona pare aver perso ritmo (Paìs)

Approfondisci con queste news

Contro una squadra che stavolta ha pagato carissima la sua proverbiale irruenza, al Coliseum ci prendiamo e testa della classifica! Mister Xabi Alonso si presenta con la novità Rodrygo Goes a sinistra ma il primo a provarci è s Vai su Facebook

Fanno tutto Viní e Mbappé: il Real ne fa 3 al Villarreal e ritorna in testa a LaLiga, in attesa del Barça La squadra di Xabi Alonso ha la meglio nel big match d’alta classifica contro il Villarreal: i protagonisti indiscussi sono stati Vinícius, autore di una doppietta, - X Vai su X

Sia Flick che Alonso sono immersi in un processo esistenziale, il Barcellona pare aver perso ritmo (Paìs) - La sfida tra Xabi Alonso e Flick e tra Barcellona e Real questo pomeriggio (ore 16:15) si presenta equilibrata e quanto mai caratteristica. Riporta ilnapolista.it

Real-Barcellona, Xabi Alonso carica i blancos: “Siamo pronti”. Vice Flick su Yamal… - Le dichiarazioni alla vigilia del 'Clasico', con l'attesa che cresce per la super sfida di Liga tra blancos e blaugrana ... Come scrive msn.com