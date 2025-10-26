Si fingono dipendenti comunali per entrare nelle case e arraffare denaro | scatta l' allarme a Vasto
Si fingono dipendenti comunali o di aziende di gas, elettricità, acqua o altri servizi inviati dal Comune, per riuscire a introdursi nelle abitazioni e rubare. Uno stratagemma noto, che però può fare prese sulle persone più anziane o fragili, anche grazie all'abilità di malviventi sempre più. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
