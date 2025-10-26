Si finge la figlia in difficoltà e convince un 75enne a fare un bonifico di 2 mila euro

Parmatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La truffa telefonica del "parente in difficoltà" è un reato predatorio che fa leva sui legami affettivi e sul senso di urgenza. Il copione si è evoluto e oltre alla classica chiamata, il contatto avviene sempre più spesso tramite SMS o chat virtuali (come WhatsApp), con messaggi inviati da nuovi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

