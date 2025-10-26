Si chiude il Nightmare Film Festival Successo per Brando De Sica
Dopo aver consegnato venerdì sera la Medaglia al Valore a Brando De Sica, protagonista di un incontro a cuore aperto con un pubblico di appassionati, oggi chiude i battenti la XXIII edizione di Ravenna Nightmare Film Festival. Tutti gli appuntamenti conclusivi si tengono al Teatro Rasi, a partire dalle ore 10. Infatti, si inizierà con Cinema for Breakfast, in collaborazione con l’Associazione Cineclub Deserto Rosso e Noam Faenza Film Festival. Una formula ormai storica: verrà offerta la colazione a tutti i presenti e, a seguire, in omaggio a Gene Hackman, la proiezione del film ’Il braccio violento della legge’ (The French connection) di William Friedkin (Stati Uniti, 1971, 104’). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
