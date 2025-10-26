Si chiude il Nightmare Film Festival Successo per Brando De Sica

Ilrestodelcarlino.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver consegnato venerdì sera la Medaglia al Valore a Brando De Sica, protagonista di un incontro a cuore aperto con un pubblico di appassionati, oggi chiude i battenti la XXIII edizione di Ravenna Nightmare Film Festival. Tutti gli appuntamenti conclusivi si tengono al Teatro Rasi, a partire dalle ore 10. Infatti, si inizierà con Cinema for Breakfast, in collaborazione con l’Associazione Cineclub Deserto Rosso e Noam Faenza Film Festival. Una formula ormai storica: verrà offerta la colazione a tutti i presenti e, a seguire, in omaggio a Gene Hackman, la proiezione del film ’Il braccio violento della legge’ (The French connection) di William Friedkin (Stati Uniti, 1971, 104’). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

si chiude il nightmare film festival successo per brando de sica

© Ilrestodelcarlino.it - Si chiude il Nightmare Film Festival. Successo per Brando De Sica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

chiude nightmare film festivalSi chiude il Nightmare Film Festival. Successo per Brando De Sica - Il nipote del grande Vittorio premiato venerdì sera. Si legge su ilrestodelcarlino.it

chiude nightmare film festivalUltima giornata del Nightmare Film Festival - Lo sarà dal 20 al 26 ottobre, settimana in cui andrà in scena la 23esima edizione del Ravenna Nightma ... ravennaedintorni.it scrive

chiude nightmare film festivalGrande avvio per il Ravenna Nightmare Film Festival: il Teatro Rasi gremito per “Blooming Death” - Domani la giornata al Rasi tra “Visioni Fantastiche”, “As Bestas”, “L’arpa birmana” e il concorso internazionale ... Lo riporta ravenna24ore.it

Cerca Video su questo argomento: Chiude Nightmare Film Festival