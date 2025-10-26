Si chiude con grande successo la settima edizione del Cortona Jazz Festival
Arezzo, 26 ottobre 2025 – . Antonio Massarutto: “Un festival necessario per una città che con la musica ritrova la sua anima” Si chiude con un successo oltre ogni aspettativa la settima edizione 2025 del Cortona Jazz Festival. Quattro giornate intense (tra il 22 ed il 25 ottobre), otto concerti, il Teatro Signorelli sempre gremito e un'atmosfera che ha trasformato ancora una volta la città in un laboratorio di musica, cultura e relazioni. Il festival, realizzato con il sostegno del Comune di Cortona, del Conservatoire Populaire de Musique di Ginevra, della New School of Jazz di New York e di Siena Jazz, ha consolidato la propria rete internazionale, confermandosi tra gli appuntamenti più stimolanti del panorama europeo dedicato alla formazione e alla ricerca musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Argomenti simili trattati di recente
La Messana chiude un ottobre di fuoco: domani a Bisconte una Leonzio in grande forma Dopo l’importante successo sul Vittoria i giallorossi ospitano la squadra di Lentini, appaiata in classifica al secondo posto. Si fermano Sciotto e Gazzè. Rientra Giorgetti. N - facebook.com Vai su Facebook
Si chiude la settima edizione della Terni Digital Week - Dopo tre giorni pieni di eventi, panel e appuntamenti imperdibili si conclude anche la settima edizione della Terni Digital Week. agenziastampaitalia.it scrive
Skopje, si chiude con successo la Settimana del Cinema Italiano - Sabato 14 giugno, la proiezione di "Diamanti", l'ultimo capolavoro di Ferzan Özpetek, ha concluso brillantemente la XXV Settimana del Cinema Italiano a Skopje, confermando l'entusiasmo e la notevole ... Scrive ansa.it
Grande Fratello, ore di caos: due ritiri improvvisi, un concorrente si sente male e la crisi di Simona Ventura - Tra malori, abbandoni improvvisi e ascolti flop, il reality vive giorni di totale confusione. libero.it scrive