si chiude con grande successo la settima edizione del cortona jazz festival

Arezzo, 26 ottobre 2025 – . Antonio Massarutto: “Un festival necessario per una città che con la musica ritrova la sua anima” Si chiude con un successo oltre ogni aspettativa la settima edizione 2025 del Cortona Jazz Festival. Quattro giornate intense (tra il 22 ed il 25 ottobre), otto concerti, il Teatro Signorelli sempre gremito e un'atmosfera che ha trasformato ancora una volta la città in un laboratorio di musica, cultura e relazioni. Il festival, realizzato con il sostegno del Comune di Cortona, del Conservatoire Populaire de Musique di Ginevra, della New School of Jazz di New York e di Siena Jazz, ha consolidato la propria rete internazionale, confermandosi tra gli appuntamenti più stimolanti del panorama europeo dedicato alla formazione e alla ricerca musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

