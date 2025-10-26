Si arricchisce il patrimonio informativo sulle imprese | novità per i Quaderni di statistica della Camera di commercio

Forlitoday.it | 26 ott 2025

Aggiornati gli Open data del patrimonio informativo sulle imprese. La collana ‘Quaderni di statistica della Camera di commercio della Romagna’ da questa edizione comprende anche i dati del commercio con l’estero, quali importazioni, esportazioni, prodotti e Paesi. I Quaderni di statistica sono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

