Si arricchisce il patrimonio informativo sulle imprese | novità per i Quaderni di statistica della Camera di commercio
Aggiornati gli Open data del patrimonio informativo sulle imprese. La collana ‘Quaderni di statistica della Camera di commercio della Romagna’ da questa edizione comprende anche i dati del commercio con l’estero, quali importazioni, esportazioni, prodotti e Paesi. I Quaderni di statistica sono. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
