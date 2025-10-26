Ecco che inizia la salita. Reduce da un tris di vittorie, con Digione, Varese e Bashkimi, la Pallacanestro Reggiana oggi alle 17,30 sarà a Napoli per una sfida che servirà un po’ da termometro per capire a che punto sia la fase di rodaggio di entrambe le squadre. I biancorossi ci arrivano col vento in poppa e con le mani caldissime (96, 103 e 100 punti segnati nelle ultime uscite), ma anche i partenopei avranno in dote l’entusiasmo del primo successo stagionale, ottenuto domenica scorsa a Treviso. Il pronostico è aperto davvero ad ogni tipo di risultato, ma è chiaro che rispetto agli ultimi impegni, la truppa di Priftis si troverà di fronte un avversario di maggior talento e fisicità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Si alza l’asticella per la Una Hotels. Napoli è avversario di spessore