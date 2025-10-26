Shai-Holmgren show Thunder imbattuti Jokic domina Memphis scopre Coward
OKC espugna Atlanta con 61 punti dei due, il Joker centra la 166ma tripla doppia in carriera e porta Denver al successo su Phoenix. Vincono Chicago e Philadelphia, 27 punti della matricola dei Grizzlies per battere Indiana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
THUNDER WIN!? FT: Atlanta 100-117 OKC Dopo due vittorie sofferte arriva in casa degli Hawks il classico successo in stile Thunder con il duo Shai-Holmgren scatenato e un terzo periodo che spacca in due la partita. Ottimo ancora Mitchell in uscita dalla p - X Vai su X
Shai-Holmgren show, Thunder imbattuti. Jokic domina, Memphis scopre Coward - OKC espugna Atlanta con 61 punti dei due, il Joker centra la 166ma tripla doppia in carriera e porta Denver al successo su Phoenix. Secondo msn.com
Shai Gilgeous-Alexander earns some rest after grueling stretch as Thunder soars past Hawks - The OKC Thunder remained unbeaten with a road win over the Atlanta Hawks on Saturday. Si legge su msn.com
Holmgren scores 31 points, Gilgeous-Alexander has 30 to lead Oklahoma City past the Hawks 117-100 - Alexander had 30 and the reigning NBA champion Oklahoma City Thunder pulled away in the second half for a 117- Secondo msn.com