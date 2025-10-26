Shabaka a Perugia l’8 novembre a S Francesco al Prato tra evoluzione paesaggi emotivi e spazi interiori

Il concerto si preannuncia come un’esperienza unica ed unificante, quasi olistica, senza nessuna celebrazione o alcuna retorica, mentre l’Auditorium, forte di un’acustica naturale e di un’architettura sobria, offrirà uno spazio adatto e su misura per la sua nuova postura strumentale. di Francesco Cataldo Verrina L’8 novembre, Shabaka sarà a Perugia, all’Auditorium San Francesco al Prato, per un appuntamento organizzato da Patrizia Marcagnani per Moon In June. Il luogo scelto non è casuale: l’Auditorium ha ospitato momenti significativi della storia musicale umbra, accogliendo artisti che hanno lasciato tracce indelebili nella passata e recente attività concertistica del capoluogo di regione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Shabaka, a Perugia, l’8 novembre a S. Francesco al Prato, tra evoluzione, paesaggi emotivi e spazi interiori

SHABAKA — 8 NOVEMBRE, ORE 21 AUDITORIUM SAN FRANCESCO AL PRATO · PERUGIA Un viaggio musicale che trascende i confini del jazz, dove il suono diventa preghiera, respiro, visione. Dopo anni di successi con gli Ancestors e i Comet Is Comi - facebook.com Vai su Facebook

