Sgarbi Evelina a Verissimo | Voglio bene a mio padre sono molto preoccupata L' ho visto trasfigurato

“Non ho novità dirette sulla salute di mio padre. Questa situazione e' stressante e pesante. L'ho visto trasfigurato, proprio una altra persona Anche per gli amici, per chi lo conosce e' un colpo vederlo in questo stato. Mi è stato detto dai medici che il motivo del ricovero al Gemelli e' stata non solo depressione grave, ma anche disidratazione e malnutrizione: era 47 kg! Ho una sua foto in ospedale che per pudore non ho mostrato ma vi assicuro che è irriconoscibile. Quel giorno al Gemelli con lui c'erano solo la compagna di mio padre, l'ufficio stampa e l'autista. Son stata un po' con mio padre e quando me ne sono andata, la compagna mi ha bloccato dicendo: “Comunque questa condizione di tuo padre e' segretissima:che non scappi nulla ne' a te ne ‘ a tua madre”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

