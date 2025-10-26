Sgarbi Evelina a Verissimo | Voglio bene a mio padre sono molto preoccupata L' ho visto trasfigurato

“Non ho novità dirette sulla salute di mio padre. Questa situazione e' stressante e pesante.  L'ho visto trasfigurato, proprio una altra persona  Anche per gli amici, per chi lo conosce e' un colpo vederlo in questo stato.  Mi è stato detto dai medici che il motivo del ricovero al Gemelli e' stata non solo depressione grave, ma anche disidratazione e malnutrizione: era 47 kg! Ho una sua foto in ospedale che per pudore non ho mostrato ma vi assicuro che è irriconoscibile. Quel giorno al Gemelli con lui  c'erano solo la compagna di mio padre, l'ufficio stampa e l'autista.  Son stata un po' con mio padre e quando me ne sono andata, la compagna mi ha bloccato dicendo: “Comunque questa condizione di tuo padre e' segretissima:che non scappi nulla ne' a te ne ‘ a tua madre”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

