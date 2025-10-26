Sgarbi Evelina a Verissimo | Voglio bene a mio padre sono molto preoccupata L' ho visto trasfigurato
“Non ho novità dirette sulla salute di mio padre. Questa situazione e' stressante e pesante. L'ho visto trasfigurato, proprio una altra persona Anche per gli amici, per chi lo conosce e' un colpo vederlo in questo stato. Mi è stato detto dai medici che il motivo del ricovero al Gemelli e' stata non solo depressione grave, ma anche disidratazione e malnutrizione: era 47 kg! Ho una sua foto in ospedale che per pudore non ho mostrato ma vi assicuro che è irriconoscibile. Quel giorno al Gemelli con lui c'erano solo la compagna di mio padre, l'ufficio stampa e l'autista. Son stata un po' con mio padre e quando me ne sono andata, la compagna mi ha bloccato dicendo: “Comunque questa condizione di tuo padre e' segretissima:che non scappi nulla ne' a te ne ‘ a tua madre”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Amministratore di sostegno per Vittorio Sgarbi, il legale di Evelina sarà presente all'udienza L'udienza sarà decisiva per valutare la capacità del critico d'arte di gestire la sua vita in modo autonomo Leggi l’articolo completo di Carmela Marino al link nel primo c - facebook.com Vai su Facebook
$Verissimo: Piera Maggio ed Evelina Sgarbi tra gli ospiti del 25 e 26 ottobre 2025 Da $SilviaToffanin anche Caner Cindoruk, ovvero Sarp de La Forza di una Donna. Ecco le anticipazioni e gli ospiti del 25 e 26 ottobre - X Vai su X
Sgarbi, Evelina a Verissimo: "Voglio bene a mio padre, sono molto preoccupata. L'ho visto trasfigurato" - “Non ho novità dirette sulla salute di mio padre. Secondo iltempo.it
Evelina Sgarbi a Verissimo, chi è la figlia del critico d'arte: età, cosa fa oggi, la malattia di Vittorio, i difficili rapporti con il padre - Torna l'attesissimo appuntamento con Silvia Toffanin nel salotto domenicale di Verissimo. Lo riporta ilmessaggero.it
Evelina Sgarbi: «Papà Vittorio non sta bene, gli serve qualcuno che gestisca il suo patrimonio. La compagna? Non mi piace» - Evelina Sgarbi, figlia di Vittorio Sgarbi, si è raccontata per la prima volta a Verissimo parlando con grande preoccupazione delle condizioni di salute del padre. Riporta msn.com