Sfratto a Bologna scontro Mattei-Gonzato su La7 Grave violazione della Costituzione E chi se ne frega

Ilfattoquotidiano.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scontro incandescente a L’aria che tira (La7) tra Ugo Mattei, professore ordinario di Diritto Civile all’Università di Torino, e Alessandro Gonzato, collaboratore di Libero e presenza costante in tv come opinionista di centrodestra. La bagarre esplode quando viene affrontato il tema dei violenti sfratti avvenuti il 23 ottobre in via Michelino, a Bologna: forze dell’ordine in tenuta antisommossa hanno eseguito due sfratti, sfondando porte e un muro per sgomberare due famiglie con minori, una con una bimba disabile. Gli appartamenti, venduti di recente, saranno convertiti in un B&B di lusso da 700 euro a notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

