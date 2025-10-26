Sfratto a Bologna scontro Mattei-Gonzato su La7 Grave violazione della Costituzione E chi se ne frega
Scontro incandescente a L’aria che tira (La7) tra Ugo Mattei, professore ordinario di Diritto Civile all’Università di Torino, e Alessandro Gonzato, collaboratore di Libero e presenza costante in tv come opinionista di centrodestra. La bagarre esplode quando viene affrontato il tema dei violenti sfratti avvenuti il 23 ottobre in via Michelino, a Bologna: forze dell’ordine in tenuta antisommossa hanno eseguito due sfratti, sfondando porte e un muro per sgomberare due famiglie con minori, una con una bimba disabile. Gli appartamenti, venduti di recente, saranno convertiti in un B&B di lusso da 700 euro a notte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
