Sfiorata la strage di Unifil | drone e carro armato israeliano aprono il fuoco

Un nuovo incidente al confine tra Israele e Libano ha riacceso la tensione nel sud del Paese. Questo pomeriggio un drone israeliano si è avvicinato a una pattuglia Unifil in azione nei pressi di Kfar Kila, sganciando una granata. Pochi istanti dopo, un carro armato israeliano ha aperto il fuoco contro le forze di peacekeeping delle Nazioni Unite. Secondo quanto riferito dalla missione, non ci sono stati feriti né danni ai mezzi dell’Unifil. Nuovo episodio dopo un precedente attacco. L’episodio, spiega la forza Onu in una nota ufficiale, fa seguito a un attacco analogo avvenuto nella stessa località, quando un drone israeliano aveva sorvolato la pattuglia “in modo aggressivo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

